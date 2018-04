La chaîne BagelCorner s'apprête à débarquer dans le piétonnier liégeois

Un bagel, c'est un petit pain rond, en forme d'anneau, d'une pâte ferme, gonlée dans l'eau bouillante avant d'être enfourné. C'est à la fois moëlleux et croustillant. C'est servi fourré de fromage blanc, de viande séchée ou de saumon fumé, accompagné de salade ou de crudité.. C'est d'origine polonaise, et sa diffusion a suivi les migrations juives à travers les continents européen puis nord américain.

De nos jours, c'est rarement de fabrication artisanale, c'est essentiellement l'affaire de chaînes industrielles. La société française BagelCorner compte une quarantaine de restaurants. Elle a décidé de sortir des frontières de l'hexagone. Une implantation bruxelloise est annoncée pour le mois de mai, une autre en juillet dans le piétonnier liégeois, à deux pas des Chiroux,juste à côté de l'hôtel de Clercx. L'enseigne BagelCorner se positionne dans le créneau moyen de gamme, entre McDo et Exki. De quoi compléter et diversifier l'offre de fast-food dans ce quartier, à haute fréquentation d'élèves des écoles et université. Dans cette zone, chaque point de vente, quelle que soit la formule de repas rapide, dagoberts garnis, carrés de pizza, cornets de spaghetti, bol de nouilles, portion de quiche, pita ou durum, nourrit entre cent et cent-vingt personnes, quotidiennement. Ce qui confirme l'évolution sociologique, observée ailleurs: les brasseries traditionnelles n'ont plus vraiment la frite. Manger en ville, ce sont des habitudes changeantes....