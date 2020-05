La CGSP mène des actions symboliques au cœur des hôpitaux publics

Aujourd’hui, c’est une journée d’action dans les hôpitaux publics qui se prépare notamment à la Citadelle, au Bois de l’Abbaye à Seraing ou encore au Péri à Liège. Au programme, distribution de tracts, assemblée du personnel et minute de silence à l’hôpital de la Citadelle.

En première ligne pendant cette crise sanitaire, applaudi par la population, le personnel des soins de santé voudrait surtout ne pas retomber dans l’oubli dans quelques mois. Les récents arrêtés pris par la ministre de la santé Maggie De Block sur la réquisition et la délégation des soins n’ont fait qu’attiser la colère. Aujourd’hui, ces arrêtés ont été retirés mais les revendications n’ont pas changé : "On demande qu’on revalorise les barèmes. Mais il n’y a pas que ça évidemment. Vous avez beau donner 50% de salaire en plus à quelqu’un, si cette personne est au bout du rouleau et n’y arrive plus, ce n’est pas avec 50% de salaire en plus qu’elle pourra faire son travail. En principe, une infirmière devrait s’occuper de 8 patients et elles sont amenées à en avoir 12 voire 13. Comment voulez-vous engager du personnel dans un métier où on a tout fait pour les dégoûter", explique Joel Bertho, secrétaire régional CGSP.

Ce que le syndicat socialiste demande au gouvernement fédéral, c’est de fixer rapidement un agenda pour relancer la concertation sociale. La CGSP prévient, les actions pourraient se durcir si cette concertation sociale ne redémarre pas.