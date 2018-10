La casa de papel liégeoise est à vendre

A vendre: bâtiment de 5 étages en plein centre de Liège. Un bâtiment avec bureaux, salle de conférence, garage pour 35 véhicules et appartement de fonction. La particularité est qu'il possède plusieurs portes blindées. Et pour cause puisque c'est le siège liégeois de la banque nationale qui sera mis en vente publique ce jeudi.

Le bâtiment date de 1968. C'est le dernier de Wallonie. Nous avons pu exceptionnellement visiter la casa de papel liégeoise en compagnie de son directeur, Alain Beele: "La salle principale des coffres est située au moins 1. La porte fait 30 à 35 centimètres d'épaisseur. Il y a encore une grille, et nous voici maintenant dans la plus vaste de nos salles de coffres qui compte plusieurs centaines de mètres carrés. Dans ces coffres, il y avait principalement des billets, pas mal de tonnes ont défilé. Ici, c'est une armoire qui servait au stockage des clés pour les coffres de location jusqu'à la fin des années 80".

Direction ensuite salle des marbres: "Nous sommes dans la salle des marbres. Un des éléments les plus notables de son architecture est un magnifique mur couvert de marbre de carrare. Il semble que ce soit la plus grande superficie murale de marbre de Wallonie".

Dans le bâtiment, on trouve également une salle des guichets. Il y a même un appartement de fonction de 750 mètres carrés.

La vente aura donc lieu ce jeudi. L'état en espère plusieurs millions.