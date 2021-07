La carrière Trageco à Waimes accueille le premier Highline Belgium Festival

C’est un spectacle à la fois insolite et impressionnant. Accrochées aux grues et aux excavatrices, à 65 mètres de hauteur pour certaines, treize "highline" ou sangles, longues de 30 mètres à 450 mètres, sont tendues à travers la carrière. Sur celles-ci se déplacent des funambules d’un genre particulier : les highliner. " Il ne faut pas les confondre avec les funambules qui marchent sur un câble avec une perche" précise d’emblée Antoine Lecoq, co-organisateur du premier Highline Belgium Festival " on pourrait les appeler des funambules de l’extrême car la highline est une sorte de sangle molle qui bouge beaucoup plus ! C’est donc une discipline très différente."