La Caravane du Verbe de Dick Annegarn est à Verviers

Après Bruxelles et Mons, le chanteur-compositeur néerlandophone Dick Annegarn a, depuis hier, installé sa "Caravane du Verbe" à Verviers. Il invite ceux et celles qui le souhaitent à y chanter une chanson traditionnelle, issue du folklore local, en français ou en patois, tout en les filmant. Le Centre culturel de Verviers a, dans ce cadre-là, initié un projet intergénérationnel, rassemblant des élèves de l'Ecole primaire du Centre et des résidents de la maison de repos "La Lainière".

Lola, Marine et Laure, accompagnés de Joséphine, interprètent le Chant des Wallons - © Bénédicte Alié

Installés et concentrés devant la caméra de Dick Annegarn, Lola, Marine et Laure, accompagnés de Joséphine, interprètent le Chant des Wallons."Les enfants ont eu un travail de fond avec des animateurs où ils ont compris l’importance du wallon ; pourquoi on peut la qualifier de langue malade et non morte mais qu’il fallait continuer à la parler. Il y a aussi eu beaucoup de rencontres entre les résidents et les enfants pour qu’ils puissent répéter des chansons qu’ils ont apprises et dans quelle situation les personnes âgées chantaient toutes ces chansons avant. C’est de la transmission orale." explique Liliane Voos, animatrice.

Lola a 12 ans et participe au projet : "On apprend des choses que nos grands-parents ont appris et c’est chouette."

Un avis que partage Joséphine, 90 ans cet été : "C’est très important qu’ils connaissent le wallon car nous vivons en Wallonie."

Mathilde, 91 ans, s'enthousiasme de la motivation de ces jeunes de 5ème et 6ème primaire : "Ils ont vraiment mis de la bonne volonté pour apprendre car ce n’est pas facile le wallon. "

La caravane de Dick Annegarn est encore présente sur la Place du Marché de Verviers ce mercredi et ce jeudi.

Les vidéos seront à découvrir sur le site des Amis du Verbe.