La Calamine : pas de prince carnaval cette année

Pour le Rosenmontag (le lundi des roses), plusieurs cortèges sont prévus notamment à la Calamine avec le Cortège Kenehemo 2.0. Kenehemo, c’est l’intitulé du carnaval calaminois, en référence aux localités participant à son organisation. Et puis 2.0, c’est pour le début d’un possible renouveau car la parade carnavalesque qui commence n’aura pas tout à fait la même saveur que d’habitude. On y retrouve toujours une centaine de chars, groupes et fanfares, mais il n’y a pas cette année un prince carnaval pour y régner. Il y en aura plusieurs.

Pour la première fois depuis 1949, il n’y a tout simplement pas eu de candidat pour le rôle. C’est impossible d’en trouver un en dernière minute car être prince carnaval, ça se prépare deux ou trois ans à l’avance. Il y a un budget à réunir et on parle d’environ 3500 euros, des sponsors à trouver, un costume à se faire faire et assurer un copieux agenda.

Pour pallier cette absence de prince 2020, ce sont les princes des années précédentes qui en assument les obligations. Cela n’empêche pas le public d’être bien présent. Ils sont des milliers à voir défiler les 3500 participants et à lancer le cri de ralliement du carnaval rhénan pour attirer l’attention des lanceurs de friandises. Ce cri, c’est bien entendu le célèbre Alaaf.