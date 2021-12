La brasserie Peak recycle sa bière en fabriquant un génépi des fagnes

Les amateurs de montagne et des alpes en particulier connaissent bien le génépi, cette liqueur fabriquée à base de cette plante particulière, et désormais, les amateurs des fagnes vont eux aussi apprendre à la connaître. La brasserie Peak, implantée à quelques dizaines de mètres du signal de Botrange, vient en effet d’en fabriquer, sous le nom de Genepeak. Et son originalité, c’est qu’il s’agit en fait d’un recyclage de bière.

" L’année dernière, au moment de la fermeture de l’Horeca, on s’est retrouvé avec un retour de fûts qui avaient été vendus et qui arrivaient à échéance de la date de péremption. On s’est donc retrouvé avec un énorme stock de fûts soit à détruire, soit à recycler, et on a choisi la voie du recyclage. Pas mal de brasseries ont décidé alors de créer des gins, des alcools un peu plus à la mode, et donc on voulait se démarquer de ça. Un de nos patrons a alors eu l’idée de faire un génépi, qui rappellerait un peu la situation de notre brasserie en altitude ici en Belgique ", détaille le brasseur Raphaël Lambois.

Un contact a donc été pris avec la distillerie Radermacher, à Raeren, afin que celle-ci traite la bière pour en tirer de l’alcool pur. Elle a aussi pu obtenir les plantes nécessaires à la fabrication du génépi. " Avec ces 4000 litres de bière, nous avons obtenu à peu près 250 litres d’alcool à 90 degrés. Comme le Genepeak est ramené à 35 degrés, on a donc obtenu plus ou moins 500 litres de liqueur ", confirme Raphaël Lambois.