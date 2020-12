La brasserie Jupiler veut transformer ses déchets de céréales en boissons protéinées, en pâte à pizza, et même en textiles

C’est au détour d’une procédure administrative de renouvellement de permis d’exploiter que ce projet commence à se dévoiler : le groupe InBev s’apprête à construire une nouvelle usine, sur le site de Jupille, pour valoriser ses drèches. C’est le nom technique des déchets de céréales, après fermentation. Ces résidus contiennent encore des protéines et des fibres. Jusqu’ici, ils sont transformés en aliments pour bestiaux. Mais depuis quelques années, des procédés technologiques permettent de les utiliser pour la consommation humaine.

La multinationale brassicole a réuni ces innovations sous la marque EverGrain. Elle croit, à l’évidence, dans ce secteur de diversification. Elle dispose déjà d’une filiale, Canvas, qui vend des boissons énergétiques, et d’une firme new-yorkaise, Protes, qui s’occupe de biscuits d’apéritif. Mais les "farines" pourraient enrichir des spaghetti et des macaroni, et un recyclage dans l’industrie textile est dès à présent envisagé.

La séance d’information de la population, en début de semaine, a été particulièrement avare en détails. Le directeur de site a invoqué la confidentialité commerciale : le montant de l’investissement, le volume de l’emploi, les quantités traitées restent indéterminés. Mais l’entreprise, ces derniers temps, a dopé ses productions : cent mille petites bouteilles à l’heure sur chacun de ses lignes de soutirages, cinq millions et demi d’hectolitres écoulés annuellement, ce qui laisse entrevoir plusieurs dizaines de milliers de tonnes de drèches à traiter. L’étude environnementale puis l’enquête publique devraient permettre d’en apprendre plus sur cette reconversion dans l’économie circulaire.