La brasserie Britannique, à Liège, est en faillite

C'est l'une des brasseries les mieux situées de la ville: juste à côté du théâtre royal, en bordure de piétonnier et de galerie commerciale, proche d'un terminus de bus et d'auditoires universitaires, et pourtant, son gérant a fait aveu de faillite, ce lundi. Depuis quelques mois, les dettes sociales et fiscales se sont accumulées... Le dernier bilan laisse apparaître que l'établissement emploit un douzaine de personnes, à temps plein ou partiel.

Les clients, pourtant, ne devraient guère s'apercevoir de cette déconfiture: le mobilier en terrasse est resté en place, et les garçons d'un débit de boisson voisin viennent prendre les commandes: c'est le même patron. La curatrice désignée par le tribunal de commerce n'a pas encore pu intervenir. Il est difficile d'imaginer que l'endroit reste longtemps sans exploitant.