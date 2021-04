Si vous avez un milliard d’euros à investir, cette petite annonce pourrait vous intéresser: la branche casinos et paris en ligne du groupe Liégeois Ardent est à vendre. C’est une information à lire ce jeudi matin dans le journal l’Echo.

Vous connaissez peut-être mieux le groupe Ardent sous son ancien nom: Circus. Pour être plus précis, le groupe liégeois se cherche un partenaire financier pour sa branche Gaming1.

Un poids lourd des jeux de hasard

Et on peut dire que Gaming1, c'est un poids lourd des jeux de hasard. Le groupe possède une dizaine de casinos, dont celui de Namur et de Spa. Il exploite aussi une vingtaine de plateformes de paris en ligne. Les plus connus: Casino 777 et Circus. La valeur estimée de l’activité se situe entre 800 millions et un milliard d’euros.

1000 collaborateurs, dont 300 à Liège

Le groupe compte plus de 1000 collaborateurs, dont 300 à Liège.

Apparemment, le dossier circule depuis plusieurs mois, mais la recherche de candidats n'en est encore qu'aux prémices.