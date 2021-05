La bourgmestre et le président du CPAS de Marchin annoncent leur démission

Marianne Compère (PS-IC), bourgmestre de Marchin, et l’échevin Pierre Ferir (PS-IC) démissionneront prochainement de leur mandat politique.

En poste depuis la désignation d’Éric Lomba comme député wallon en octobre dernier, la bourgmestre a annoncé son choix de prendre du recul et de quitter le monde politique, en principe au mois de décembre prochain : " J’ai toujours milité pour une pension à 62 ans et je veux donc rester fidèle à mes principes. La charge de ce poste est extrêmement prenante et demande beaucoup d’énergie. Pour réaliser les tâches, il faut pas mal de ressources ainsi qu’une force mentale et physique ", précise lundi Marianne Compère. Comme l’indique L’Avenir, Pierre Ferir, président du CPAS et échevin en charge des Sports et de la Mobilité, se retirera de son côté après le 30 juin. Une décision mûrement réfléchie : " Cela fait 27 ans que je suis au Conseil communal avec 21 années d’échevinat. J’avais déjà convenu de mon départ après une partie du mandat avec l’ancien bourgmestre Éric Lomba, car il faut bien s’arrêter à un moment. Je pars sans regret ". Aucune décision concernant le remplacement de la bourgmestre et de l’échevin n’a encore été prise par le groupe PS-IC : " Les membres doivent se réunir afin de débuter la réflexion sur le travail de remodelage du Collège communal et l’apport de sang neuf ", conclut Marianne Compère.