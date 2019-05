La biométhanisation d’Intradel au centre d’un énorme procès civil

Enorme procès, pas seulement parce que c’est un dossier volumineux. Enorme, parce que les enjeux financiers sont lourds : la multinationale française Vinci réclame plusieurs millions de dommages et intérêts à l’intercommunale Intradel, parce que des fautes ont été commises lors de la désignation du groupe allemand Strabag, pour construire l’unité de biométhanisation des ordures liégeoises. Le tribunal civil a consacré une première audience à ce litige, ce jeudi.

L’intercommunale Intradel, de son côté, souhaite que l’État belge soit forcé d’intervenir dans les débats. C’est que, avant que les travaux ne commencent, la tutelle régionale a approuvé le marché, et que le conseil d’État a rejeté une demande de suspension déposée en extrême urgence par Vinci. Il a fallu que trois ans se passent, et que l’usine soit presque terminée, pour que le conseil d’État ne se décide à annuler le contrat avec Strabag. Et que le subside promis, six millions et demi, soit supprimé. L’intercommunale Intradel estime qu’elle a été induite en erreur. C’est au début juin que la magistrate en charge du dossier doit dire si cette affaire « Vinci contre Intradel » devient une triplette « Vinci contre Intradel contre l’état ».

Le fond du problème, c’est une note technique, envoyée par Strabag après la date limite pour déposer une offre. De quoi fausser la concurrence, selon Vinci. Sans incidence sur le choix de l’entrepreneur, selon Intradel. Mais l’intérêt de cette histoire est double : d’abord le départage des responsabilités dans des procédures d’adjudications de plus en plus complexes. Et puis peut-être les conséquences budgétaires pour Intradel.