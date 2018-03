La BBC en tournage à Limbourg, pour une adaptation des Misérables

C'est sur le centre-ville de Limbourg que les anglais de BBC ont jeté leur dévolu pour leur nouvelle mini-série : une adaptation des Misérables, la célèbre œuvre de Victor Hugo. Pour l'occasion, la place Saint-Georges a revêtu ses plus beaux habits du XIXème siècle. Pavés poisseux, poules vagabondes et pluie diluvienne, pour une atmosphère sombre et pesante... Ambiance "gloomy" assurée, comme diraient nos voisins d'outre-manche.

D'ailleurs certains se sont laissés berner. "Des touristes nous on dit que le village était sale et mal entretenu", s'amuse la gérante du restaurant Aux ambassadeurs, à deux pas de la place Saint-Georges.

Sur la place, les numéros de maisons ont été cachés, les portes et les fenêtres repeintes, les rideaux changés. Mais globalement, les riverains semblent plutôt s'amuser de la situation. Même Renée, qui a accepté d’héberger poules et oies dans son garage ! "Ça sent mauvais et ça fait un boucan de tous les diables", mais "il fallait bien rendre service", lâche-t-elle, bonne pâte, dans un éclat de rire.