La balade mélancolique de Philippe Marczewski à Liège

Faut-il avoir grandi à l'ombre des hauts-fourneaux ou être petit fils de John Cockerill pour savourer la promenade de Philippe Marczewski à Liège ? Je ne le pense pas. Qu'il est agréable de mettre nos pas dans les siens. L'auteur du "Blues pour trois tombes et un fantôme" est un guide exceptionnel autant attaché à sa ville qu'au jazz qui rythme ses pas.

Blues n'est pas un roman. Pas une nouvelle. Mais une succession de textes très personnels sur cette ville qui se pense différente, se vit différente. Une ville du sud (quel sud?). Une ville façonnée par la sidérurgie mais aussi par les gens qui l'habitent ou qui l'ont habitée tels des fantômes. Comme celui de Chet Baker. Le bugliste, trompettiste et chanteur de jazz a lui aussi foulé les rues de Liège avec son ami Jacques Pelzer, le saxophoniste alto & flûtiste liégeois. Chet Baker a séjourné chez son ami alors que la drogue le tenait et le tuait chaque jour un peu plus. Et bien sûr il a joué. Encore et encore. Les Belges Bobby Jaspar et René Thomas complètent le tableau.

Le jazz... J'ai la sensation, écrit Philippe Marczewski, que cette musique suinte des briques, des interstices entre les pavés, que la ville, partout, régurgite le son bleu d'un cuivre. Ce chapitre sur le passage de Baker à Liège a donné son titre au récit. L'auteur nous emmène d'une époque à l'autre. Ainsi la rue Roture dans les années soixante. Pas celle des restaurants et du 15 août qui la caractérisent aujourd'hui. Non, la rue Roture des années soixante, justement celle Pelzer et Baker, ce cloaque...J'ai toujours aimé l'idée que le jazz, écrit Marczewski, né dans les bouges et les champs miséreux, dans les bars mal fréquentés...que ce jazz du fond et de la plèbe se soit, un temps, réfugié dans cette ruelle de Liège qui fut rue de misère.

Blues pour trois tombes et un fantôme, c'est aussi les rues de Sheffield où Marczewski reconnaît Liège ou les photos de Goldo. Bien des photos me passent sous les yeux, anciennes, d'avant que tout change, d'avant que tout soit détruit par le temps, la guerre et les promoteurs, reconstruit avec la rage d'effacer ce qui fut. Blues raconte encore la Meuse, le Bois des cochons, cette ville où même la forêt rouille...et les gens qui l'ont faite: ouvriers, musiciens, gitans...Les politiques. Les puissants. Là, la critique devient acérée.

Blues est un récit. Le premier de Philippe Marczewski. De la belle littérature. Le livre était d'ailleurs parmi les finalistes du prix Rossel 2019. Un livre plein d'une écriture, d'un style, d'un univers très personnels. Avec de ci de là quelques pointes d'humour. Difficile de ne pas avoir la banane en lisant la recette des boulets liégeois de Philippe Marczewski. Si je vous assure. Une recette à déguster sans modération comme tout le récit d'ailleurs.

Philippe Marczewski, Blues pour trois tombes et un fantôme, éditions Inculte

Disponible aussi en bibliothèque