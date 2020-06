La 31e édition de la Foire agricole de Battice reportée en septembre 2021

Alors que les organisateurs avaient annoncé il y a quelques semaines leur désir de maintenir la 31e édition de la Foire agricole de Battice, deuxième du genre en Wallonie après Libramont, le conseil d’administration a finalement décidé de reporter l’événement au week-end des 4 et 5 septembre 2021, "le comité n’étant plus convaincu de la pertinence de maintenir coûte que coûte la Foire dans ce contexte sanitaire malgré la confiance de nos partenaires et de nos exposants", ont indiqué mercredi les organisateurs.

Ceux-ci étaient déterminés en avril dernier à mettre en place cette 31e édition, s’attendant cependant à prendre une série de mesures sanitaires afin d’assurer la sécurité des exposants et des visiteurs sur les 10 hectares du champ de Foire. Deux mois plus tard, alors que le déconfinement s’élargit et que l’événement n’est programmé qu’en septembre, les organisateurs ont fait volte-face. "Il n’est pas question pour nous de faire prendre le moindre risque à qui que ce soit. Trop d’incertitudes subsistent encore, que ce soit au niveau des normes sanitaires très contraignantes ou de notre capacité à pouvoir mobiliser nos bénévoles et nos volontaires dans le climat sanitaire que l’on connaît. Il nous est de plus difficile d’évaluer à l’heure actuelle la réponse du public", explique le conseil d’administration.

Il était déjà acquis que le 20e anniversaire de l’école des jeunes éleveurs se déroulerait en 2021, les organisateurs espérant attirer quelque 20 pays à travers le monde afin de marquer les esprits en cette date anniversaire ; de jeunes agriculteurs australiens et néo-zélandais étaient annoncés. Les organisateurs craignaient de rencontrer des difficultés de logements et de vols, ce qui les a contraints à reporter de 12 mois cet événement dans l’événement. Il s’agit de la première annulation pour la Foire de Battice. "Plus que jamais, nous sommes convaincus de son intérêt, non seulement pour le monde agricole, mais également pour le citoyen", assure toutefois son conseil d’administration. En 2019, lors de la 30e édition, 22.000 personnes avaient participé à l’événement.