La 19e édition de "Liège, Cité de Noël" débute ce 30 novembre

Ce 30 novembre, Liège redevient, pour la 19e fois, la Cité de Noël. Elle est même la " Capitale européenne de Noël 2018 ". Ce prix lui a officiellement été remis ce jeudi. "Nous avons répondu à un appel d'un organisme européen.", explique Maggy Yerna, l'échevine liégeoise du développement économique et territorial, "Nous avons rentré un dossier en expliquant qu'il y avait un concept qui fédérait un certain nombre d'activités, qu'il y a un cordon ombilical qui met la ville dans un écrin au niveau des illuminations. On leur a expliqué aussi que notre objectif était de faire bénéficier le commerce sédentaire de ces manifestations. "

Forte de cette distinction européenne, " Liège, Cité de Noël " espère attirer encore plus de visiteurs. Ils sont déjà plus de deux millions chaque année.

Le Village de Noël

Parmi les activités qui constituent les piliers de " Liège, Cité de Noël ", il y a évidemment le Village de Noël, le grand et le plus ancien marché de Noël de Belgique. Installé sur les places Saint-Lambert et du Marché, il ouvre ses portes pour la 32e fois ce 30 novembre. Il les refermera le 30 décembre. " Nous avons travaillé surtout sur les illuminations du village, en le dotant de deux portiques nouveaux, aux deux extrémités, en décorant notre sapin géant avec une nouvelle illumination plus spectaculaire, en mettant aussi de nouvelles illuminations sur la place Saint-Lambert dans la venelle des artisans. ", explique Pierre Luthers de l'ASBL Enjeu, l'organisateur du Village de Noël, " Le second aspect, ce sera le travail sur le périmètre du village. Cette année, il y aura sur les barrières en bois de grands panneaux illustrés par des extraits de la bande dessinée que nous avions créée voici deux ans : " Tchantchès a disparu ". Cette BD met en scène des personnages du Village de Noël. Autre nouveauté : l’espace châtelan, lié à Châtel, la station savoyarde qui est notre invité d’honneur, au milieu de la dalle Saint-Lambert. "

La Patinoire de Noël

Autre pilier de " Liège, Cité de Noël " accessible dès ce 30 novembre : la Patinoire de Noël. D’une superficie de 500 mètres carrés, elle est, comme chaque année, installée sur la place de la Cathédrale. Elle restera ouverte jusqu’au 6 janvier prochain. Cette édition a un goût particulier puisqu’elle est la 20e. Pierre Fontaine de Dynamic Events, organisateur de la Patinoire de Noël de Liège : " C’est traditionnellement depuis 20 ans au niveau des investissements décoratifs, illuminatifs que nous portons nos efforts. Cette année, nous avons décidé d’investir dans un nouveau ciel lumineux que nous allons donc suspendre en dessous du toit de la patinoire avec des petites ampoules flash et cela va donner un air très magique à ce chapiteau et à cette patinoire. "

Comme les dernières années, la patinoire accueillera aussi des soirées musicales avec des groupes de reprises, pour son inauguration, pour sa soirée de clôture, mais aussi pour la " Soirée du cœur ", le 21 décembre. Pour cette édition, les organisateurs ont aussi d’expérimenter des soirées avec DJ.

Les illuminations

" Liège, Cité de Noël ", ce sont aussi les illuminations qui décorent la ville et qui fonctionneront de ce 30 novembre jusqu’au 6 janvier. " On est à un budget de 300.000 euros. ", explique l’échevine Maggy Yerna, " D’année en année, on essaye de couvrir un périmètre de plus en plus large. Evidemment, chaque fois qu’on est dans une rue et qu’il n’y en pas dans la suivante, les gens nous demandent : " pourquoi pas nous ? ". Donc, on essaye d’élargir un peu toutes les années, de renouveler aussi la technologie. L’année dernière, on était dans un éclairage blanc, cette année on sera plutôt dans une illumination plus dorée. "

" C’est un tout nouveau projet qui a été développé pour rendre une nouvelle image, une image féérique à l’ensemble de la ville pour cette nouvelle édition et surtout pour répondre aux attentes et à l’élection de Liège comme Capitale européenne de Noël. ", poursuit François-Xavier Mathoul de la société Blachère Illuminations, " Avec la LED et avec les nouveaux produits de la gamme, nous arrivons à faire des choses exceptionnelles en réduisant également l’enveloppe énergétique. L’année passée, on avait 46 zones. Cette année-ci, on est passé à 59. Malgré cela, on a réduit l’enveloppe énergétique de plus de 20%. " Les illuminations seront complétées par des expériences de réalité augmentée. " A côté des grosses pièces, vous avez un petit support sur lequel il y a un QR Code. ", explique François-Xavier Mathoul, " Les gens vont pouvoir le scanner et avoir accès à quelques jeux pour les enfants, mais également à des photos avec des personnages virtuels et un message " Joyeux Noël à Liège ". Ces photos pourront partir sur Facebook etc. "

Le Festival du Cirque Européen

L'European Circus Festival est un autre événement privilégié de " Liège, Cité de Noël ". Il accueillera, lui, le public à partir du 13 décembre et jusqu’au 6 janvier. Il en est à sa 28e édition. Cette année, il propose un spectacle célébrant les 250 ans de la création du cirque moderne par l'Anglais Philip Astley.

Stefan Agnessen, le directeur du Festival du Cirque Européen : " On va commencer avec une grande parade d’ouverture : le cirque dans les arènes romaines, avec la parade des gladiateurs. Puis, on prendra vite le relais pour rendre hommage au cheval et à Philippe Astley. Il y a des numéros particulièrement étonnants, choisis il y a plus de deux ans. Je pourrais parler, par exemple, des acrobates de la troupe Messoudi, qui travaillent depuis quatre ans au fameux Cirque Knie et qui sont fort demandés. Il y a aussi la troupe d’écuyers, la troupe Donnert, qui vient de Hongrie, qui est très impressionnante et qui a remporté de nombreux prix. " Un numéro d’animaux de la ferme est aussi au programme. " On ne peut plus prendre des animaux sauvages. Mais les enfants nous réclament toujours des animaux. ", relève Stefan Agnessen, " Donc on présente des animaux domestiques : les animaux de la ferme, des vaches, des moutons, des chèvres, … Je pense que je suis le seul au monde à pouvoir présenter des moutons dans un cirque. "

Le Noël des Cathédrales

Le spectacle son et lumière du Noël des Cathédrales sera pour sa part de retour à la Cathédrale Saint-Paul à partir du 26 décembre.

C'est la 11e année que l'ASBL Nocturnales y présente ce concept né à Liège et qui depuis a essaimé dans d'autres villes.

Le nouveau spectacle, toujours mis en scène par Luc Petit, s'intitule "Le Voyage des Mages". Michel Teheux, l'auteur des textes, lève un coin du voile : " Dans un monde un peu déboussolé, qui est le nôtre tout compte fait, trois bonhommes vont commencer à pérégriner. Ils essaient de trouver de l’aide pour tenter de trouver un sens à la vie, une espérance. Evidemment, l’histoire, comme toutes les belles histoires, se termine bien. Ils trouveront cette espérance. Le spectacle se joue au milieu du public. Cela se passe en haut, en bas, à droite, à gauche… On n’a pas assez d’yeux tout ce qui se passe. "