La 142ème cavalcade de Herve a tenu ses promesses

Quelques peoples étaient réunis sur un même char - © RTBF - Olivier Thunus

20 chars tirés par des chevaux, 13 fanfares et quelques groupes, voilà pour le cortège auquel participaient quelques peoples comme le Grand Jojo ou David Jeanmotte : " C’est la troisième fois que je viens et il y a toujours une ambiance du tonnerre. Ici, on s’éclate, c’est vraiment formidable ", commente le Grand Jojo. " C’est la première fois à Herve et je suis super heureux. De toute façon, un peu de musique et une bonne ligne directrice et tout le monde fait la fête évidemment ", ajoute David Jeanmotte.