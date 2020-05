L'usine sérésienne RingMill, filiale d'ArcelorMittal, en passe d'être vendue

La société RingMill emploie une petite centaine d'ouvriers. C’est un laminoir circulaire. Il a une longue histoire : il a commencé aux dix-neuvième siècle, dans le sillage de Cockerill, pour forger les bandages des premières roues de chemin de fer. Depuis, la production s’est réorientée, par exemple vers les couronnes d’orientation des pales et les roulements pour les "boîtes de vitesses" des éoliennes. Mais le syndicat FGTB lance un cri d’alarme.

Des rumeurs persistantes laissent penser à l’imminence d’une cession de cet outil, peut-être en début de semaine prochaine, au fonds d’investissement bavarois Callista. C’est une firme qui s’est spécialisée dans le rachat d’entreprises à restructurer. Faute d’informations sur ce repreneur, le profil inquiète.

D'autant que le profil du vendeur n'est pas non plus rassurant. Le groupe ArcelorMittal, d'expérience dans le bassin liégeois, n'a pas toujours effectué des choix très judicieux pour trouver les acquéreurs des activités dont il a voulu se débarrasser. Il y a eu l'aciérie électrique ESB, cédée à des allemands avant une fermeture sans plan social. Il y a également la reprise des plusieurs lignes de finition de tôles à LibertySteel, des lignes qui ne tournent guère, apparemment, faute de livraisons de fournisseurs qui se plaignent de ne pas être payés. D'où un appel des travailleurs au gouvernement wallon pour qu'il s'engage déjà dans "le monde d'après" la pandémie, et qu'il se saisisse de ce dossier.