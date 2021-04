L’usine de café lyophilisé Edel, à Grâce-Hollogne, voudrait supprimer un emploi sur cinq

Des négociations sociales difficiles sont en cours, à la société Edel. Elle dépend d’une multinationale allemande, et elle produit du café soluble. Elle souhaite licencier vingt-cinq de ses quelque cent quarante membres du personnel, essentiellement des ouvriers. Le climat des discussions est plutôt constructif, mais la situation économique est délicate.

Ces dernières années, le tonnage a diminué. C’est que des concurrents, notamment dans le sud-est asiatique, produisent nettement moins cher. Le surcoût en région liégeoise avoisinerait les cinquante pour cent. L’explication, c’est la cherté de la main-d’œuvre, et le prix de l’énergie. Il faut en effet torréfier d’abord puis travailler à très basse température pour conserver l’arôme du café lyophilisé. Dans un premier temps, le groupe Edel est descendu de gamme, avec des fèves de moindre qualité, mais les ventes ont continué à diminuer.

Selon nos informations, la réorganisation est présentée comme intermédiaire. Et c’est ce qui inquiète du côté syndical. La revendication, c’est une garantie de volume d’emplois pour cinq ans. D’emplois et d’investissements : la société Edel doit prochainement s’adapter aux normes environnementales, avec remplacement de chaudières et amélioration du traitement des eaux usées. Des dépenses qui risquent fort, à terme, d’entraîner de nouvelles restructurations.