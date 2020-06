L'usine angleuroise des presses Raskin, sur le point d'être réhabilitée

C’est une zone industrielle au milieu de nulle part. Mais la campagne de Streupas a été, au dix-septième siècle, à la pointe du développement économique, avec des fourneaux, fenderies, forges et ateliers. L’usine des presses Raskin a continué à fabriquer ses énormes machines, plieuses et emboutisseuses, jusqu’au début des années septante. Depuis cinquante ans, depuis la fermeture, le site se cherche : plusieurs entreprises ont tenté de s’y installer, mais les faillites ont succédé aux faillites. Actuellement, les bâtiments sont occupés en partie par un dépôt des meubles Mailleux, et pour le reste, par l’activité de recyclage de bakélite de Simonis. C’est là que le groupe Berryer entend développer un projet baptisé Build Inn, un hôtel pour constructeurs. Plus précisément, un centre d’affaires pour des firmes spécialisées dans le logement écoresponsable. Les premiers occupants sont connus : Timberteam et Renosolution. Mais des ingénieurs, des certificateurs énergétiques, des architectes, pourraient prochainement trouver leur place dans ce complexe, qui devrait proposer deux mille cinq cents m² de bureaux, et deux entrepôts d’une superficie équivalente.

L’investissement avoisine les quatre millions. Les locaux ont été désamiantés, dépollués, désossés. Il reste à obtenir le permis d’urbanisme : la ville vient d’entamer l’enquête publique.