L'USC de Seraing désigne Francis Bekaert comme tête de liste succédant à Alain Mathot

A la suite du retrait politique d'Alain Mathot, annoncé par ses soins le 30 juin dernier, l'USC de Seraing a annoncé jeudi en fin de matinée que les quatre sections (Seraing, Jemeppe, Ougrée et Boncelles) avaient désigné à l'unanimité Francis Bekaert comme tête de liste pour les élections d'octobre prochain.

"Fort d'être le deuxième score, cet homme d'expérience et de conviction est particulièrement populaire et son travail de qualité au sein du CPAS est unanimement apprécié", souligne l'USC pour justifier le choix des sections.

Cette désignation met fin à 10 jours de blocage durant lesquels la section Seraing Ville, qui poussait Laura Crapanzano, et les sections de Jemeppe, Ougrée et Boncelles, qui soutenaient Déborah Géradon, se sont opposées sur le nom du successeur d'Alain Mathot come tête de liste.

Ce choix devra encore être avalisé par les militants. Déborah Géradon et Laura Crapanzano resteront respectivement aux 2e et 4e place sur la liste, laquelle sera donc conduite selon les accords de 1976 par un membre de la section Seraing ville.