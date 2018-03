L'université de Liège voudrait former des "pompiers-vétérinaires"

Une fumée s'échappe de la ferme de la faculté vétérinaire, sur les hauteurs du Sart Tilman. Une étable est en feu, avec huit bovins à l'intérieur, et une agricultrice blessée. L'alerte est rapidement donnée, et les pompiers sont appelés. C'est le point de départ d'un exercice, ce samedi après midi, dans le cadre d'une formation théorique et pratique avec l'équipe de secours animalier de la zone de secours hesbignon.