L'Université de Liège va étudier l'impact du confinement sur le sommeil, les souvenirs et la mémoire

Quel est l’impact du confinement sur notre sommeil, sur notre création de souvenirs et sur notre mémoire ? C’est ce que veulent étudier des chercheurs de l’Université de Liège. Ils lancent une étude en ligne sur le sujet mais ont déjà une petite idée de ce à quoi s’attendre.

" On sait que les contacts socioprofessionnels peuvent avoir un impact sur nos horaires ou sur notre cycle veille-sommeil. Comme notre confinement induit un changement assez important de ce genre de contacts, on peut s’attendre à ce que l’horaire de notre sommeil s’adapte à ces changements-là aussi. Or le changement d’horaire va de pair avec un changement de la qualité du sommeil. Cela peut donc avoir un impact sur la fatigue qu’on ressent pendant la journée ", explique Christine Schmidt, une des chercheuses FNRS qui travaille à cette étude.

L’étude s’intéresse aussi à l’impact de ce confinement sur la mémoire : " Nos interactions sociales vont avoir un impact sur la manière dont on crée un souvenir. On pourrait donc s’attendre à ce que le confinement que nous vivons actuellement ait un impact sur la manière dont on crée des souvenirs. Enfin, il y a le troisième versant de l’étude, qui essaie de voir comment notre manière de créer des souvenirs peut avoir un impact sur notre qualité de vie en général ", précise-t-elle encore.

Pour participer à cette étude, il s’inscrire via le lien https://surveys.fplse.uliege.be/surveys/y.php?s=DMOOSDZWD