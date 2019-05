L'Université de Liège participe, une fois de plus, au Shell Eco-Marathon

L'équipe de la Faculté des Sciences appliquées de l'Université de Liège vise un podium lors du prochain Shell Eco-Marathon organisé à Londres du 1er au 5 juillet.



Dans cette compétition internationale, des véhicules conçus par des équipes de futurs ingénieurs et scientifiques doivent accomplir la plus longue distance avec un kilowattheure ou un litre de carburant. Concrètement, ils enchaînent un nombre déterminé de tours de piste dans un temps imparti, leur consommation énergétique est mesurée et une moyenne est faite.



L'Université de Liège y participe depuis 15 ans. L'an dernier, son EcoTeam et Electra, son véhicule à batteries électriques, avaient raté de peu le podium de la finale européenne et donc la qualification pour la finale mondiale. "Ça se contrôle uniquement au volant. Il n'y a pas de pédale à part un frein mécanique. Par rapport à l'an dernier, on a surtout gagné du poids. Pour le moment, on est à 20 kilos et on va essayer d'en gagner un peu plus. On est à deux moteurs, on va essayer de passer à un pour gagner du poids. On a aussi amélioré les performances électroniques en changeant une carte", explique Laura Prijot, une pilote de la compétition.