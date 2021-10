L’Université de Liège et John Simenon lancent l’idée de la création d’un Festival Simenon à Liège

"On souhaitait se relocaliser dans le centre-ville pour être finalement plus accessibles aux chercheurs extérieurs et étrangers comme aux étudiants de notre faculté qui est ici toute proche et dans des conditions d’accueil bien meilleures et bien plus conformes à ce qu’on attend aujourd’hui d’un tel fonds d’archives.", explique Benoît Denis, le directeur du Centre d’études Georges Simenon, "Nous avons aussi des réserves plus importantes pour ranger et travailler sur certains documents. Et, par ailleurs, nous avons aussi commencé à numériser l’ensemble du fonds ce qui va permettre aux chercheurs qui viendront sur place d’avoir des bornes de consultation des documents qui sont numérisés."

Ce déménagement est aussi l’occasion d’envisager le futur. "Ça fait presque un demi-siècle que ce centre a été fondé.", constate le professeur Benoît Denis, "Des générations de chercheurs sur Simenon se sont succédé à Liège. Ça veut dire qu’il y a là une accumulation de connaissances qui est maintenant importante. Pour nous, face à un auteur aussi mondialement connu, aussi populaire que Simenon, il y aurait quelque chose de dommage à garder tout ce travail uniquement dans les cercles universitaires. Donc il y a vraiment le désir de faire de la haute vulgarisation, comme on appelle ça, tout ce que nous avons pu apprendre et connaître de lui et de son œuvre le faire connaître auprès d’un plus large public."

L’idée qui est lancée est donc celle d’un Festival Simenon. John Simenon explique à ce propos : "Nous avons décidé de nous associer pour étudier la possibilité de créer un Festival Simenon à Liège, du même type, par exemple, que ce qui existe pour Borges en Argentine, pour James Joyce, en Irlande… Créer un événement qui, pendant trois à quatre jours, probablement tous les ans ou tous les deux ans, permette de célébrer l’œuvre de l’auteur, donc de Simenon, en l’occurrence, et de faire vivre la ville au rythme de cette œuvre, donc de se souvenir et de mettre en valeur différents aspects de l’homme et de ce qu’il a créé. Ça ira du scientifique pur et dur jusqu’à des activités beaucoup plus populaires, un petit peu de la manière qui avait existé en 2003 pour fêter le centenaire de mon père, mais sur une période beaucoup plus ramassée et faisant appel à la créativité des acteurs locaux, évidemment. Ce n’est pas nous qui allons organiser tout ça mais ce sera une invitation à projets en quelque sorte, qui seront, en revanche, coordonnés."