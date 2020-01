L'univers du livre "1984" de Georges Orwell au Proscenium

Le célèbre roman d’anticipation de Georges Orwell est à l’honneur au théâtre Proscenium jusqu’au 22 janvier. C’est Luc Jaminet, assisté de Céline Luypaert, qui signe la mise en scène de cette pièce terriblement actuelle.

"Le livre est écrit en 1948 et s’intitule 1984. Georges Orwell a inversé les dates, explique Luc Jaminet. L’histoire est celle d’une société totalitaire dans lequel les individus d’Océania (il s’agit en fait de Londres) vivent en totale surveillance. Ils sont conditionnés et ils n’ont plus la liberté de penser. Le personnage principal est Winston qui est un travailleur du Ministère de la Vérité dans lequel on change et on réécrit l’histoire. Et, subitement, Winston se met à douter et à poser un acte de rébellion et de crime pensé : il se met à écrire un journal intime".

Comment aborder le thème et le mettre en scène ?

L’univers du livre de Georges Orwell est très noir ainsi que le film, sorti en 1984. Pour la mise en scène c’est un courrier entre Georges Orwell et un autre auteur d’anticipation de l’époque, Aldous Huxley qui va être le détonateur.

Luc Jaminet : "Nous avons découvert une lettre entre Aldous Huxley et Georges Orwell. Après avoir lu "1984", Aldous Huxley écrit à Georges Orwell en lui disant qu’il est un grand écrivain. Il souligne aussi que si ce que décrit Georges Orwell dans 1984 arrive, cela ne se déroulera pas de la sorte. Ce ne sera pas de façon stalinienne avec une botte qui piétine un visage mais les individus accepteront d’y aller d’eux-mêmes. Et c’est vrai, aujourd’hui, nous acceptons d’être géolocalisés sur nos smartphones, filmés dans les rues… C’est cet angle d’attaque que nous avons pris. Big Brother ne nous surveille plus, Big Brother veille sur nous."

En 2020, vivons-nous le roman de Georges Orwell ?

Dès le départ, le roman de Georges Orwell est un livre d’anticipation. Pour le metteur en scène Luc Jaminet nous sommes, au jour le jour, en immersion dans cette œuvre.

"Nous avons regardé beaucoup de reportages aussi bien en télévision que sur internet. Et on se rend compte, quand on fouille un peu, que nous sommes manipulés, surveillés et conditionnés. C’est hallucinant. On parlait un moment de la publicité mais maintenant ce sont les neuroscientifiques qui nous conditionnent. Des applications comme Facebook, Candy Crush et d’autres font que nous sommes privés de liberté".

Réservations : http://www.proscenium.be/