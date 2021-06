L’unique usine d’Hannut va disparaître, la capsulerie fera place à des appartements

C’est un Bruxellois, Georges Maurissen, qui, en 1910, a créé l’entreprise. " Mon beau-père a été envoyé à Hannut par sa famille, il y a rencontré son épouse, s’est installé et a créé la capsulerie", raconte Michèle Maurissen. L’homme était ingénieux et inventif. Il avait ainsi mis au point une dynamo pour produire l’électricité et l’éclairage nécessaire à l’usine. Le surplus était d’ailleurs réinjecté sur le premier réseau de la ville. La capsulerie a ainsi éclairé Hannut. "Il y avait même un code, on coupait le courant 3 fois, quand on voulait rappeler mon grand-père à l’usine", ajoute Philippe Maurissen.

Les capsules, elles étaient en plomb et étain. "Mon grand-père achetait du plomb aux ferrailleurs". Plomb et étain étaient fondus puis laminés et plaqués l’un sur l’autre pour fabriquer ces capsules que l’on posait au-dessus des bouchons en liège des bouteilles de vin. Les ouvrières devaient ensuite peindre et décorer le dessus des capsules selon la demande du client. "Dans les premières années de mon mariage, la capsulerie était florissante. Mon mari en a repris les commandes. Il a aussi modernisé l’outil et absorbé les 3 autres capsuleries qui existaient en Belgique", raconte Michèle Maurissen. A son apogée, la capsulerie a occupé jusqu’à 120 ouvrières.