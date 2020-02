L'ULiège lance une campagne pour lutter contre le harcèlement et les violences quotidiennes

Le harcèlement et le manque de respect n'épargnent pas l'Université de Liège, ses étudiants et son personnel. L'ULiège en est bien consciente.

Elle vient d'ailleurs de lancer cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation. Anne-Sophie Nyssen, Vice-Rectrice à l'Enseignement et au Bien-être: "On pourrait croire que, au sein de l'Université, la communication est toujours bienveillante, et ce n'est pas le cas. Il y a des conflits interpersonnels, il y a des stéréotypes, il y a des préjugés. On a du harcèlement enseignants-étudiants, étudiants-enseignants, familles-étudiants, entre étudiants, entre membres du personnel... C'est pour cela que cette campagne doit exister".