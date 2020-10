L'ULiège en code orange: "On n'a pas eu le temps de démontrer l'impact du testing massif"

C'est code orange dès aujourd'hui pour toutes les universités francophones. Moins d'étudiants dans les auditoires, et plus de cours en ligne. On passe d'une place sur deux occupée dans les auditoires à une sur cinq.

Mais depuis 3 semaines, l'ULiège a lancé sa politique de testing massif. Des tests salivaires pour déceler les foyers de contaminations. L'objectif était de maintenir une vie aussi normale que possible sur le campus.

La crise sanitaire en a donc décidé autrement. Et c'est une frustration pour Anne-Sophie Nyssen, vice-rectrice à l'enseignement et au bien-être: "Je pense que les étudiants, le personnel, est assez protégé au sein de l'université grâce au testing qui leur permet de savoir quand ils sont positifs et de prendre les mesures d'isolement que l'on recommande. Mais malheureusement, nous avons mis ce test un peu après la rentrée et nous n'avons pas encore la fenêtre temporelle nécessaire pour démontrer l'impact des mesures que nous mettons en place lorsqu'il y a un cas positif. C'est un peu une certaine frustration dans le sens où on peut déceler déjà les bénéfices des mesures mises en place mais il nous faut plus de temps pour pouvoir mesurer davantage l'impact de ce testing massif".

Toutefois, les tests salivaires se poursuivent. Les étudiants et le personnel ont toujours la possibilité de venir sur le campus pour récupérer leur kit de test et le déposer ensuite.