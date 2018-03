L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège recrute des musiciens

Pour faire face au départ de plusieurs de ses musiciens, dont bon nombre partent à la retraite, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège organise de mars à mai, un concours de violoncelle 1er soliste, de cor 1er soliste ainsi que celui de 1er violon 2ème soliste. Entre 25 et 30 candidats participeront à chacun de ces trois concours. Des candidats venus du monde entier. Des pays de l'Europe de l'Est, d'Asie ou encore des Etats-Unis. Ces musiciens auront bénéficié de trois mois de préparation pour prendre part à cette épreuve particulièrement exigeante, qui se déroulera selon des règles et des consignes très strictes. "Ils ont un programme imposé dans lequel un certain nombre de choses sont des choix que va faire le jury, au moment même de l'audition" explique le Directeur Général de l'OPRL Daniel Weissmann "ils sont donc obligés de tout connaître et peut-être que sur les dix pièces qu'ils auront appris, une seule sera choisie. Ils devront jouer des concertos et aussi ce qu'on appelle des traits d'orchestre, soit des extraits d'oeuvres imposées, qu'ils devront jouer en soliste dans l'orchestre."

Audition à l'aveugle

Lors des deux premiers tours, le jury composé de membres de l'Orchestre et du Directeur musical jugera les candidats à l'aveugle. C'est le Directeur général qui présidera ce jury, sans droit de vote. " Ce concours doit être totalement équitable, impartial et totalement anonyme jusqu'au troisième tour où on enlève le paravent qui cache les candidats et candidates qui, à ce stade, auront passé l'épreuve du feu!" Comme le souligne Daniel Weissman, la sélection du premier tour est radicale:" En trois notes on sait si la personne a les qualités premières à savoir la justesse, le respect de la mesure, la compréhension de la partition...si il n'y a même pas ça, ce n'est pas la peine de continuer." C'est seulement au troisième tour que le jury découvre l'identité et les CV des trois ou quatre candidats qui restent pour la finale. L'exigence de ce concours répond au niveau de compétence requis pour pouvoir intégrer un tel orchestre, dont le rayonnement est international.