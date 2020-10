L'Orchestre philharmonique royal de Liège annule ses concerts du week-end

A la suite des nouvelles mesures limitant le public pour les événements culturels en intérieur, l'Orchestre philharmonique royal de Liège (OPRL) a annulé les trois concerts à l'agenda ce vendredi et durant le week-end, a annoncé l'institution liégeoise.

Selon les nouvelles mesures annoncées vendredi matin par le Comité de concertation, les événements culturels en intérieur ne peuvent désormais plus accueillir qu'un maximum de 40 personnes. Jusqu'à 200 spectateurs peuvent toutefois être accueillis si une distance de 1,5 m est respectée ainsi que le port du masque, pour les structures ayant bénéficié d'une dérogation et qui fonctionnaient sur base d'un protocole validé par les autorités.

C'était le cas à Liège, où les salles de spectacles pouvaient accueillir du public en laissant libre un siège sur deux entre chaque spectateur ou chaque bulle familiale. Cette disposition n'est plus d'application depuis l'annonce des nouvelles mesures. Ce qui a mené à l'annulation de la plupart des spectacles du festival international du rire de Liège (Voo Rire) qui devait se clôturer ce dimanche.

A l'OPRL, le problème se pose également puisque plus de 200 places ont été vendues pour les trois concerts à l'agenda de ce week-end. Deux représentations de "Chopin 2" étaient programmées vendredi et samedi, ainsi qu'un ciné-concert "Le dernier des hommes" dimanche.

"Vu que l'on ne peut pas dépasser les 200 personnes tout en respectant une distance de 1,5 m, et sachant que plus de 200 places ont été vendues, nous n'avions pas la capacité matérielle de trouver une solution dans un délai aussi court", précise-t-on à l'OPRL. "Ces nouvelles mesures demandent une réorganisation de la salle et nous étudions les possibilités pour les concerts compris entre le 26 octobre et le 19 novembre".

L'OPRL précise que tous les détenteurs de places pour ces trois concerts seront remboursés.