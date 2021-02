L'Orchestre philharmonique en streaming pour les enfants

A l’ère Covid, l’Orchestre philharmonique royal de Liège a pu se réinventer. Pas question de public dans la salle, alors après quelques captations à voir sur Internet pour les adultes, c’est à présent un spectacle pour enfant que l’Orchestre vient d’enregistrer. Une première pour lui.

"Même pas peur", c’est un spectacle qui aborde les peurs des enfants durant leur plus jeune âge. Il s’adresse aux 3 à 6 ans et sera visible en ligne du 16 au 28 février.

Le comédien, c’est Fabian Dorsimont, et il l’avoue : jouer sans public, juste devant quelques caméras, c’est très différent. " C’est très perturbant mais heureusement l’équipe de l’orchestre philharmonique nous le rend bien, reste dans le public et nous donne un regard, donc c’est très chouette. L’absence de public est-elle frustrante ? C’est très frustrant avec ce Covid mais on fait avec et même si c’est pour une captation, on fait quand même notre métier et c’est déjà un plaisir de jouer dans cette salle magnifique ", explique-t-il.

Heureusement, l’Orchestre est bien présent sur scène, même si monter ce spectacle dans les conditions actuelles n’a pas été simple. " Ça a été un énorme puzzle, chacun de notre côté, entre le comédien, entre Line, qui a composé la musique, beaucoup d’échanges de mails et de vidéos pour rassembler tout le monde autour de ce projet ", détaille Fanny Gouville, chargée de l’action culturelle et pédagogique de l’OPRL.

Ce spectacle, c’est Line Adam qui l’a composé, sans utiliser les ficelles classiques d’illustration des peurs (sons de contrebasse, etc.) et sans savoir qu’il n’y aurait pas de public. " Je n’avais pas envie de tomber dans ce premier degré, ce n’est ni Walt Disney ni Pierre et le loup. Je pense que j’ai vraiment joué non pas sur le bruitage mais plutôt sur l’émotion de la musique. Si je savais en l’écrivant que cela sera joué sans public ? Absolument pas. C’est un petit peu désarçonnant puisqu’il y a entre autres cette petite musique qui est venue se greffer sur un des tableaux où normalement tous les enfants chantent, mais voilà ", précise la compositrice.

" Même pas peur " est à voir du 16 février à 18h au 28 février sur la chaîne Youtube et sur le site Facebook de l’Orchestre.