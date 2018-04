L'Orchestre Philarmonique Royal de Liège présente sa saison 2018-2019

Cet intitulé " Pleins feux " donné à la saison 2018-2019 de l’OPRL, que signifie-t-il aux yeux de Christian Arming ? " Pleins feux, lumière, feu… En Anglais, on dit " I am full of fire ", ça veut dire plein d’amour, de passion et capable du meilleur, de faire de grandes choses. Et c’est bien mon intention pour ma dernière saison, une saison avec de grandes œuvres, ce sera une grande saison pour nous. ", répond le directeur musical de l’OPRL. Interrogé à propos de ce qui devraient être les moments marquants de la prochaine saison, Christian Arming pointe la Symphonie n°2 de Sergueï Rachmaninov, un florilège des plus belles œuvres orchestrales de Richard Wagner, la Symphonie n°5 de Felix Mendelssohn, les Carmina Burana de Carl Orff, les soirées consacrées à la musique d’Ennio Morricone et au West Side Story de Léonard Bernstein et le Festival annuel de l’OPRL qui explorera les liens entre texte et musique.

Cette saison 2018-2019 a été intitulée " Pleins feux ". Pour Daniel Weissmann, le directeur général de l’OPRL, elle est importante à deux égards : " D’abord, le départ de notre Directeur musical… C’est sa dernière saison, donc il y a une forme de quintessence, c’est un peu comme quand on fait une sauce : on a fait des tas d’essais et aujourd’hui, on a le jus le plus intéressant. Au niveau du répertoire, au niveau de l’orchestre et de la complicité orchestre/chef, ça va donner des feux d’artifices. Il y a aussi le fait que c’est notre première saison dans un nouveau contrat-programme de la Communauté française. Un orchestre qui a un territoire aussi grand, il n’y en a pas d’autre en Belgique. Ça redétermine l’action qui voulait être la nôtre de rayonner à nouveau sur notre territoire – la moitié de nos concerts se fait à l’extérieur de Liège -, le travail d’action culturelle que nous faisons très profondément aussi auprès de toutes les générations. C’est une saison – c’est pour cela qu’on l’a appelée " Pleins feux " - où on peut enfin éclairer tout ce travail qui a été fait depuis des années, qui prend un peu son sens et qui se tourne vers un avenir parfois un peu incertain où on se dit " est-ce que la culture va encore être un moyen de parler aux gens, de réunir les gens, etc… ? ". Donc nous sommes très soucieux ici de montrer que c’est une culture ouverte, que c’est en même temps une culture qui a une exigence par rapport aux rapports qu’on a avec les gens même individuellement, mais qu’on est là pour ça, et que c’est extrêmement important. "

OPRL et Christian Arming en concert - © Picasa

L’apport de Christian Arming

Christian Arming n’est pas encore parti, l’heure n’est pas encore au bilan, mais Daniel Weissmann peut évidemment déjà évaluer ce que l’actuel Directeur musical a apporté à l’OPRL : " Il a apporté en plus quelque chose d’un grand chef, c’est-à-dire d’abord son expérience personnelle, sa personnalité… Il a commencé très jeune, c’est un homme d’un grand répertoire germanique et puis c’est quelqu’un qui - à travers sa découverte personnelle du Japon et des Etats-Unis – a ramené d’autres formes de musiques, d’autres manières de travailler - aussi avec des orchestres d’excellence – et qui donc a amené à Liège une forme d’excellence et d’exigence, un grand souffle dans la durée que l’orchestre n’avait pas ou n’avait plus. C’est quelqu’un en même temps de calme, de souriant, de bienveillant, de très éduqué comme je dis toujours… Il ne va jamais d’abord vers le heurt mais vers les choses consensuelles. C’’est quelqu’un finalement qui a amené un souffle à cet orchestre, une vision d’avenir et vraiment une place dans le concert européen des orchestres. Il a donné à l’orchestre une forme de certitude qu’il avait un style, qu’il avait un rôle et qu’il avait un territoire sur lequel il avait une originalité et une raison d’être. "

Du 26 juin au 1er juillet 2019, l’OPRL sera en tournée au Japon. Christian Arming est ravi de clôturer sa période à la tête de l’orchestre par ce déplacement au pays du soleil levant : " Oui, parce que j’ai un rapport personnel avec le Japon. J’ai travaillé beaucoup, et je travaille encore beaucoup, là-bas, dans ce merveilleux pays. C’est un pays où le public est dingue de musique classique occidentale. Je suis donc ravi que l’OPRL et moi nous puissions nous y rendre et montrer à quoi nous sommes parvenus. "

Le Directeur musical constate : " Certains concerts avec l’OPRL ont été des moments de classe mondiale. Par exemple, la treizième symphonie " Babi Yar " de Chostakovitch ou " Jeanne d’Arc au bûcher " de Honegger, où l’orchestre a joué avec tellement d’énergie qu’il a véritablement montrer une classe mondiale. "

C'est Gergely Madaras qui succèdera à Christian Arming en septembre 2019. Un "concert des chefs" spécial les réunira le 28 avril 2019 et matérialisera le passage de témoin.

Deux artistes en résidence

L’Orchestre Philarmonique Royal de Liège met, par ailleurs, à l’honneur la jeune génération en offrant, c’est une nouveauté, des résidences à deux artistes de 28 ans : le compositeur Gwenaël Mario Grisi et l’altiste Adrien La Marca. " C’est un objectif aussi de relation avec les publics. ", explique Daniel Weissman, " Ce sont deux jeunes qui représentent déjà cette excellence et ce travail de fond qu’on fait pour la musique - parce que c’est exigeant – mais qui sont capables d’aller parler à des écoliers, à des publics plus âgés, à des publics qui ne connaissent pas la musique, parce que – avec l’instrument en main – ils se déplacent. Donc c’est une relation avec le quotidien des gens, qui est personnalisée. Elle est plus incarnée par une personne que par tout l’orchestre. Et puis ce travail de relation entre un orchestre et un soliste sur une si longue durée, c’est un gage aussi de découverte réciproque d’une série de choses au niveau de la création, au niveau de la manière de travailler ensemble. "

" Etre en résidence, pour moi, ça m’apporte une forme de possibilité de tester des choses avec l’orchestre ", confirme Gwenaël Mario Grisi, " C’est une opportunité incroyable que d’avoir un orchestre à disposition et de pouvoir tester de nouvelles sonorités et en plus avoir le retour de l’orchestre par rapport à ce qu’on écrit. Avec Adrien La Marca, qui est aussi en résidence, je vais lui composer un concerto pour alto. C’est fascinant de pouvoir composer pour un instrument, en tant qu’œuvre concertante, parce que ce n’est plus seulement un compositeur qui compose, les besoins et les atouts techniques du concertant, donc d’Adrien, interviennent dans mon écriture. Je ne vais pas juste écrire quelque chose et lui dire : " joue ". On va avoir des échanges par rapport à ce que je vais écrire et par rapport à ce qu’il souhaite. "

" Daniel Weissmann a fait preuve de goût en nous faisant faire le concert final ensemble pour finaliser nos deux résidences en fait ", enchérit Adrien La Marca, " C’est intéressant, Gwenaël et moi, nous avons a le même âge, je pense que la jeunesse fait partie de la programmation. Il y a beaucoup de choses pour les enfants. Il y a énormément de projets, toutes les séries qui sont créées dans cet orchestre sont faites avec beaucoup d’innovations… Ce vent de fraîcheur qu’on sent dans la programmation, je pense que c’est bien de le rendre encore plus fougueux avec deux jeunes artistes en résidence. Venir dans une résidence d’orchestre, je pense que c’est un échange commun toute l’année. Je vais pouvoir travailler avec Christian Arming et avec l’orchestre, on a de nombreux projets très, très différents. Je pense que travailler avec un orchestre régulièrement, c’est un peu comme si ça devenait sa deuxième maison. On a un contact plus proche avec les musiciens, on les connaît forcément. Le fait de pouvoir jouer tous les deux, trois mois ensemble, je pense que ça va créer une cohésion musicale et de son qui va être très, très intéressante pour moi et j’espère pour eux. "