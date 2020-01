L'Orchestre Philarmonique de Liège se lance dans le concert augmenté

Un concert augmenté, c’est un mélange des genres, de la musique symphonique croisée avec le théâtre et la vidéo. C'est une façon d’attirer un nouveau public et de créer de nouvelles émotions pour les plus habitués. C’est un des fils rouges de sa saison.

Le chef-d’œuvre de Prokofiev, Roméo et Juliette, a été choisi pour cette 3e expérience de concert augmenté, il sera mêlé aux extraits du texte de Shakespeare. Pour le chef Gergely Madaras, le chef-d’œuvre de Prokofiev, s’y prête idéalement : "C’est un ballet avec une présence dramatique. Cette musique est très visuelle et descriptive. C’est un rêve pour moi de monter un projet avec les musiques de Prokofiev et les textes de Shakespeare pour en faire un cocktail avec les deux".