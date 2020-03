L'opposition soumagnarde réclame un stock stratégique local de masques

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le groupe Citoyen-Go, une liste de gauche radicale qui a obtenu trois élus lors des dernières élections, a souhaité que le bourgmestre et ses échevins prennent des décisions plus fermes face à l’épidémie. Par exemple, de continuer à demander aux femmes d’ouvrage de nettoyer les écoles, là où une garderie est organisée, mais de les dispenser de l’entretien non essentiel, là où c’est fermé, comme le centre sportif.

Parmi les mesures proposées, l’achat de masques de protection pour constituer une réserve stratégique locale, qui pourrait servir aux médecins généralistes, aux infirmières à domicile, aux employés et fonctionnaires de la commune. Une suggestion qui, indirectement, a reçu ce lundi matin le soutien de l’ancienne ministre de la santé publique, Laurette Onkelinx, qui, sur les antennes de LaPremière, a encouragé de telles démarches.

Le bourgmestre n'est pas opposé à analyser, à terme, ce genre d'initiative, pour autant que chaque niveau de pouvoir reste dans le cadre de ses attributions