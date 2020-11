L'opération "Verviers Ma Ville Solidaire" plus nécessaire que jamais

Pour la 26ème année consécutive, les citoyens de Verviers et sa périphérie vont se mobiliser pour récolter des denrées alimentaires et de l’argent en faveur des plus démunis, au travers de l’opération "Verviers Ma Ville Solidaire". L’opération démarre jeudi prochain, le 3 décembre, selon une autre formule que d’habitude en raison de la crise sanitaire. Plus que jamais, "Verviers ma Ville Solidaire" s’avère nécessaire car le nombre de familles bénéficiaires a augmenté de près de 25% par rapport à l’an passé.

Covid oblige, seules 4 actions sur 10 sont maintenues

En 25 ans, quelque 300 tonnes de denrées non périssables ont été récoltées. Cette année toutefois, le résultat est incertain car en raison de la crise sanitaire, 4 actions sur 10 seulement ont été maintenues, mais l’essentiel était d’être présent. Philippe Lagasse de Locht, fondateur et président de l’opération : "L’important est de ne pas reporter. L’important, c’est de dire ok, ça va, on va le faire différemment. Quelle est la moins mauvaise solution ? Comment peut-on ne pas abandonner ceux qui sont en difficultés ? Nous voulons être à la hauteur de l’appel qui nous est fait et nous demandons aux Verviétois de nous y aider".

En un an, la situation s'est aggravée

D’autant que la situation s’est aggravée en un an. Le Relais Social Urbain de Verviers fait face à une demande accrue des associations de terrain qui distribuent les colis alimentaires. Anne Delvenne, coordinatrice du Relais Social : "Nous avons 1242 ménages qui sont accompagnés au niveau de l’aide alimentaire habituellement chez nous. Il y a une progression de 23% par rapport aux chiffres que nous avions en début d’année. Cela fait pour l’ensemble 3759 bénéficiaires, dont plus de la moitié sont des enfants ; on note aussi 5 pourcents de personnes qui travaillent ou qui viennent de perdre leur emploi."

Des "nouveaux pauvres"

Et cet autre constat : "Je pense qu’il y a vraiment de nouveaux pauvres, notamment des travailleurs qui n’arrivent vraiment plus à nouer les deux bouts, qui ont des dettes maintenant parce qu’ils ont perdu leur emploi alors qu’ils ont contracté des emprunts soit pour une maison ou une voiture." explique Anne Delvenne qui avoue son pessimisme pour les mois à venir : " Certaines personnes sont encore gênées de faire appel à l’aide alimentaire ; ils n’osent pas mais quand ils auront épuisé leurs réserves ou fait appel à la famille par exemple, ils seront contraints de demander notre aide et dans les premiers mois de 2021, le nombre de dossiers risque bien d’encore augmenter."

Des "restos solidaires" dès le 3 décembre

Pour venir en aide aux personnes précarisées, l’opération "Verviers Ma Ville Solidaire" démarrera pour le grand public ce jeudi 3 décembre avec les "Restos solidaires": 9 restaurateurs participent à l’action en proposant des menus à emporter, la livraison pouvant être assurée à domicile par les services club pour les personnes en problème de mobilité ; les restaurateurs laisseront 30% du prix du menu, variant de 25 à 32 €, à l’opération. Les enfants des écoles primaires seront aussi de la partie et choisiront les modalités de leur action dès la mi-décembre. 38 entreprises solidaires ont financé l’édition 2020 par des dons financiers et l’apport de colis ; enfin, un nouveau système pour les "caddies solidaires": 5 grandes surfaces ont accepté que leurs clients utilisent un code-barres spécial pour ajouter selon leur choix, 1 ou 3 €, ou plus, au total de leurs courses, ce supplément étant reversé à l’opération.

Il reste désormais aux Verviétois à se montrer aussi généreux que par le passé.

Vous trouverez tous les détails sur l’édition 2020 de "Verviers Ma Ville Solidaire" sur le site de l’opération à l’adresse : verviers-ma-ville.be. C’est aussi via ce site que l’on peut réserver ses menus dans le cadre du volet "restos solidaires" prévu les 3, 4 et 5 décembre prochains.