L'Opéra ne fêtera pas ses 200 ans en novembre

L'arrêt des activités culturelles est un coup dur pour toutes les institutions liégeoises et en particulier pour L'Opéra Royal de Wallonie. La saison 2020-2021 est celle de son bicentenaire, un anniversaire qu'il comptait fêter en particulier en ce mois de de novembre. Avec ce reconfinement partiel, c'est tout le programme de commémoration qui est supprimé : La Traviata, l'un des grands opéras de Verdi, ainsi que la soirée de gala. Le Roi et La Reine devaient être présents. Fini aussi les journées Portes ouvertes et les Valses de Schtrauss. Seule la publication d'un ouvrage sur l'histoire de la vénérable maison sera maintenu.

Et aujourd'hui, l'heure est à l'attente. Difficile de faire des projets ou de reprogrammer des festivités. Ce qui est sur c'est que la Traviata ne sera pas reportée. En cas de reprise, c'est l'agenda déjà bien rempli de l'opéra qui sera mis en place.