L'Office du tourisme de Huy se refait une image

L'Office du tourisme de la Ville de Huy a présenté son nouveau logo à l'occasion de la présentation de la nouvelle saison touristique qui débutera le dimanche 28 avril. Un logo plus jeune, dynamique et en phase avec la nouvelle politique de la Ville qui mise sur ses nombreux atouts pour séduire et attirer le tourisme d'un ou plusieurs jours.

Alors que Huy a la volonté de se positionner comme un pôle touristique important entre Liège et Namur, d'importants investissements sont consentis pour promouvoir le tourisme. Ceux-ci portent notamment sur la rénovation du bateau de croisière Val mosan, l'aménagement de haltes fluviales, la mise en lumière du fort dans le cadre du plan lumière ainsi que la réhabilitation du téléphérique et de ses trois stations.

Des efforts qui portent leurs fruits puisque le bilan de la saison 2018 se révèle plutôt positif. A titre d'exemples, le fort a accueilli 13.000 visiteurs en 2018, la collégiale 35.000 et le Mont mosan 43.000. Les événements ont également attiré de nombreux visiteurs. C'est le cas du rallye du Condroz avec 70.000 personnes, de la Flèche wallonne avec 40.000 visiteurs ou encore du 15 août avec 50.000 participants. Un constat qui a poussé l'Office du Tourisme de la Ville à surfer sur cette vague et à moderniser son image en se dotant d'un nouveau logo. Une image travaillée en profondeur puisqu'au-delà du logo, un nouveau guide touristique plus complet est désormais proposé à tout un chacun qui souhaiterait découvrir cette ville fluviale au patrimoine architectural intéressant. Points historiques, anecdotes, les "à ne pas manquer", itinéraires, de la Rive Droite à la Rive Gauche, rien n'est laissé au hasard. Les sites, les monuments, les espaces verts sont répertoriés et permettent aux touristes d'un ou plusieurs jours de découvrir cette ville sous la facette qui lui sied le plus.