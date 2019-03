L'ISSeP lance un kit de plusieurs capteurs pour mesurer la qualité de l'air dans les écoles

Quelle est la qualité de l'air dans les classes d'écoles ? Des analyses vont bientôt être réalisées en Wallonie, notamment en province de Liège. Il faut le savoir, près de 675 mille enfants fréquentent les école maternelles, primaires et secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des petits écoliers et étudiants qui, sans le savoir, sont exposés à de très nombreux polluants. L'Institut Scientifique de Service Public, va en mesurer les risques.

A la prochaine rentrée scolaire, un kit de plusieurs capteurs va être installé dans une vingtaine de classes pilotes. Il s'agira de petits tubes qui vont permettre de mesurer les concentrations de polluants contenus dans les solvants et colles des ateliers bricolage, dans les matériaux du mobilier de la classe, et même dans le parfum de madame l'institutrice.

Ces capteurs mesureront aussi les concentrations en CO2 et en dioxyde d'azote, pollution due au trafic routier. Les écoles sont clairement des nids à polluants. "Le principal problème est certainement lié à l'âge du bâtiment et à la qualité de la ventilation. Cela engendre, que dès les premières minutes de cours, on a quand même un air trop confiné. Et en tout cas des concentrations en CO2 qui ne sont pas idéales pour la concentration des enfants et leur apprentissage. On peut sentir un certain inconfort, des maux de tête, des irritations de la gorge et pour certains enfants ça peut aller jusqu'à des allergies ou de l'asthme", explique Léa Champon, chargée de projet à la cellule environnement/santé de l'ISSeP.

Les établissement scolaires qui veulent participer à ce projet Air-Ecole peuvent s'inscrire sur le site de l'ISSeP. Utile pour que les écoliers respirent un air de meilleure qualité.