L’internat de l’Athénée royal Atlas : une solution d’hébergement du CPAS de Liège pour quelques semaines

Dans cet internat, toutes les chambres ne sont pas encore occupées. Heureusement car avec la limitation de la prise en charge par les assurances dans les hôtels, les demandes risquent d’augmenter. " Sur ce site précisément, il y a une cinquantaine de personnes. Environ 230 autres sont logés dans des hôtels et on a également un partenariat avec les résidences étudiantes du Sart Tilman et du Boulevard d’Avroy. Ici, dans cet internat, c’est une solution qui pourrait durer jusqu’à fin août ", précise Jean-Paul Bonjean, président du CPAS de Liège.

Thérésa a dû quitter son logement d’Angleur. Elle est hébergée dans cet internat avec ses deux fils de 14 et 11,5 ans : " On a été super bien accueillis. On a ce qu’il faut : produits, gels douche, nourriture, déjeuner le matin, etc. Dans des conditions comme ça, c’est important parce que ce n’est pas facile de se retrouver à la rue, surtout avec des enfants. Eux ne le vivent pas mal. Comme on est dans un internat, il y a un terrain de foot et de l’espace pour courir ou jouer ", explique-t-elle.

Dans ces logements, le public est varié. On y trouve même Marie, une Martiniquaise arrivée mardi pour des vacances chez une amie… inondée : " Les assistantes sociales nous ont logés ici en attendant qu’on trouve des solutions. On attend que la compagnie aérienne nous donne le feu vert pour repartir ", détaille-t-elle.

Un appel est lancé aux propriétaires privés pouvant proposer un logement ou pour les personnes nécessitant un relogement. Pour répondre à cet appel, un numéro de téléphone : le 04/221.81.11