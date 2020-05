L'intercommunale Resa assèche-t-elle les dividendes aux communes ?

Depuis quelques semaines, de nombreuses localités se plaignent : à les en croire, les dividendes qu’elles reçoivent des sociétés d’énergie diminuent d’année en année, et cette baisse menace les équilibres budgétaires. Ce lundi encore, un élu démocrate humaniste liégeois s’est inquiété des chiffres de l’intercommunale Resa.

Elle a réalisé l’an dernier un résultat positif de cinquante millions. Avec le bénéfice accumulé auparavant, une septantaine de millions, elle aurait pu redistribuer beaucoup d’argent à ses actionnaires, mais elle a choisi de mettre en réserve les quatre cinquièmes de la somme, plus de nonante millions. Une occasion loupée de soulager les finances municipales ?

Les gestionnaires de Resa justifient leur politique de redistribution prudente. De lourds investissements sont à prévoir, dans les compteurs intelligents par exemple. Et puis les villes reçoivent désormais directement les redevances de voiries pour le gaz et l’électricité, ce qui n’est pas négligeable. Et enfin, c’est une question de notation ! Dans cinq ans, l’intercommunale Resa va devoir rembourser une première tranche d’un emprunt d’un demi-milliard, contracté pour agrandir et améliorer son réseau. Il va falloir réemprunter, vraisemblablement. Et, pour décrocher auprès des banques les taux d’intérêt les plus avantageux, il faut être solvable, et, pour que ça se sache, il est capital d’être bien noté par les agences internationales. Actuellement, Moody’s octroie un très bon "A2" à Resa, qui tient à conserver ce classement. Gouverner, c’est prévoir.