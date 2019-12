L'intercommunale Enodia à l'épreuve de la transparence

Cet après-midi, une partie du conseil d’administration d’Enodia, maison mère de Nethys, était exceptionnellement ouverte au public. En cause : le décret wallon de bonne gouvernance. Un exercice de transparence qui aura attiré une centaine de personnes : entre citoyens, militants du PTB, mais aussi quelques gilets jaunes et des mandataires locaux. Toutes les questions n'ont pas toujours trouvé réponses...

Notamment à propos des conditions de privatisation de certaines filiales de Nethys et en particuliers sur celle du câblo-opérateur Voo, vendu discrètement le 22 mai dernier au fonds d’investissements américain Providence. Pour rappel, hier la RTBF révélait que Voo aurait été sous-évaluée de 150 millions d’euros lors de sa cession à Providence. Le groupe américain ayant acquis 51% de l’opérateur pour 650 millions d’euros alors que la banque Rothschild estime, dans un rapport, sa valeur totale à au moins 1,6 milliard d’euros. Soit un manque à gagner de 150 millions d’euros pour ses actionnaires, soit les communes liégeoises d’Enodia et la province de Liège.

La nouvelle présidente du conseil d’administration d’Enodia, Julie Fernandez Fernandez, n'a pas nié qu'une renégociation du montant demandé à l'acquéreur est en cours, mais elle néanmoins déclaré que "les chiffres de la RTBF sont non conformes à la présentation du rapport Rostchild en interne la veille".

Annuler le rabais

Mardi soir, le conseil d’administration de Nethys a en tout cas confirmé à ses actionnaires que les négociations entre l’intercommunale Liégeoise et Providence avaient repris et qu’elles portaient "sur des modifications que les parties envisagent d’apporter d’un commun accord" aux précédents contrats. Ces pourparlers ne portent pas que sur la révision du prix à la hausse, ils portent aussi sur le dédit qu’il faudrait payer à Providence pour que ce fond accepte d'annuler l'opération. Une décision de vendre ou pas pourrait encore intervenir lors de l'assemblée générale annuelle des villes et communes actionnaires d'Enodia le 20 décembre prochain.

La vente au rabais de Voo ne constitue pas vraiment une surprise. Ce matin, elle n’étonnait pas le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS). "C’est en partie ce qui a justifié ma décision de casser les ventes au début du mois d’octobre", a-t-il réagi en séance plénière du Parlement de Wallonie lorsqu’il a été interrogé sur les révélations de la RTBF.

Pour mémoire, début octobre, le gouvernement wallon avait cassé les ventes par Nethys des parts de cette dernière dans Voo, Elicio (énergie éolienne) et Win (services informatiques). Pour Voo, la situation est différente, car même si gouvernement wallon a annulé les ventes, il existe un contrat liant les parties.

Ogeo Fund

Par ailleurs, le conseil d’administration d’Enodia (dans sa partie fermée au public) a eu l’occasion de discuter du fonds de pension Ogéo Fund. Il faut réorganiser son "cantonnement", puisque chaque organisme affilié constitue séparément, par ses cotisations, les réserves pour payer son personnel à la retraite. Or, récemment, neuf cents travailleurs ont quitté Enodia pour désormais émarger au gestionnaire de réseaux d'énergie Resa. Ce qui induit quelques changements. Entre autres, un représentant des organisations syndicales devrait prochainement être coopté pour siéger dans les organes de gestion d'Ogeo Fund.