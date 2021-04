L'intercommunale Enodia a enfin acheté Brutélé

Après des années de palabres, l'intercommunale liégeoise Enodia, la maison-mère de Nethys et donc de Voo, a approuvé, ce lundi, au cours d'une assemblée générale de ses actionnaires, le rachat de la totalité des parts du réseau de distribution Brutélé.

C'est une étape cruciale dans les suites de l'affaire Publifin. Le parlement wallon a voulu que l'intercommunale Enodia se désengage des secteurs dits concurrentiels. Et, pour trouver un acheteur, il faut nécessairement démêler l'écheveau des relations entre Voo et Brutélé, dont les réseaux et les partenariats sont profondément imbriqués. Le vote a été acquis à près de neuf dixièmes des voix.