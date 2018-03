L'intercommunale de gestion des déchets Intradel se réjouit de ses résultats 2017

Intradel, l'intercommunale qui gère les déchets de 72 communes de la province de Liège, a dévoilé ses résultats d'exploitation pour l'année 2017 ce vendredi. Les raisons de satisfaction sont multiples.

"On a eu une diminution l’année dernière de presque 4 % de la quantité globale de déchets ménagers. On revient en dessous de chiffres qu’on n’avait plus vu depuis 2010, donc c’est très bien", relève Luc Joine, le directeur général d’Intradel, "Toutes nos filiales, qu’elles soient d’économie sociale, actives dans la réutilisation, ont bien fonctionné. Notre centre de tri a bien fonctionné, nos centres de tri de PMC, notamment, les centres de tri et de recyclage des déchets électriques et électroniques ont bien fonctionné, bref c’est une très bonne année". Uvelia, l’unité de valorisation énergétique, a également très bien fonctionné, en 2017 elle a augmenté sa production d’électricité de 4%.

Les recyparcs

La diminution des quantités de déchets récoltés est surtout notable dans les recyparcs. "Une de nos hypothèses est qu’on est passé au contrôle des accès par la carte d’identité", explique Marie-Christine Nossent, la directrice de l’intercommunale. "L’objectif était de limiter les apports qui ne proviennent pas des ménages. Les recyparcs sont destinés aux ménages. Ils sont financés par les ménages au travers de leur taxe déchets. Avec notre système de contrôle antérieur, il y avait des abus. Notamment, le secteur privé, le monde de l’entreprise, essayait de venir, avec diverses cartes qu’il récoltait, dans nos infrastructures pour déverser des déchets qui ne provenaient donc pas des ménages. Le passage à la carte d’identité permet d’identifier clairement qui vient déposer et d’attribuer les quotas aux ménages concernés avec un document officiel. L’autre aspect de la carte d’identité, c’est un effet préventif. On a pas mal d’agressivité vis-à-vis de notre personnel et de vandalisme vis-à-vis de nos infrastructures. Le fait de contrôler la personne avec un document officiel permet d’identifier clairement et donc quand il y a des faits d’incivilité ou de violence, ça nous permet de nous retourner vis-à-vis des auteurs de ces faits."

Les faits de délinquance sont en augmentation. "En 2017, on a une forte augmentation", poursuit, Marie-Christine Nossent. "On l’explique en partie par le fait qu’on fait une comptabilité systématique de tous les faits. Quoi qu’il en soit, on a eu 25 cas d’agression physique vis-à-vis de notre personnel. On déploie toute une politique à la fois préventive et répressive pour essayer de limiter cela. Ça peut être de la meilleure communication. On va changer toute la signalétique pour mieux informer les gens. C’est une formation de notre personnel à la gestion des conflits à l’accueil. Mais c’est aussi des placements de caméras. On collabore avec la police de manière plus importante. On ne laisse rien passer. Et on a eu recours, c’est tout nouveau, à des vigiles pour sécuriser nos travailleurs."

Les conteneurs à puce

L’analyse des chiffres 2017 permet aussi de constater, comme les années précédentes, l’effet positif du passage aux conteneurs à puce d’Intradel (un conteneur vert pour les déchets organiques et un gris pour les déchets résiduels). "En 2017, seule une commune est entrée dans ce système", explique Luc Joine, "Mais avec des résultats extraordinaires. C’est la commune de Dison. Dans cette commune, la quantité de déchets ménagers résiduels a diminué de 57% ! C’est bien la preuve que le passage du système collecte en sacs au système conteneurs à puces, avec séparation des organiques, est bien le meilleur système pour à la fois diminuer cette quantité et surtout améliorer le recyclage. Ça fait maintenant quelques années que nous ne mettons pas plus que 4% de résidus en décharge et ce sont réellement les résidus ultimes."

Les papiers-cartons

Notons encore que si globalement, et depuis plusieurs années, la collecte des papiers-cartons est en diminution, elle est par contre en légère augmentation là où les ménages ont été dotés de conteneurs destinés à ces papiers et cartons. Ce système a été mis en place dans 19 communes en 2017. Six autres s’y sont ajoutées le 1er janvier dernier.

Les P+MC

Par ailleurs, dans deux communes affiliées à Intradel, Marchin et Hannut, sont menés des projets pilote P+MC, c’est-à-dire qu’y sont collectés des types de plastiques qui ne sont pas acceptés dans le système PMC classique. "Les résultats sont excellents", souligne Marie-Christine Nossent, "non seulement, on va chercher beaucoup plus de PMC. En moyenne, sur la zone Intradel on collecte entre 15 et 16 kilos de PMC par an et par habitant. Pour les communes pilotes, on est entre 19 et 23 kilos, avec en plus un effet positif sur les déchets ménagers résiduels qui diminuent plus que proportionnellement à ce qu’on va chercher de P+MC".

Ce système sera étendu. Quand et comment ? C’est en discussion. Fost Plus doit s’adapter. Il faudra une décision fédérale. Mais Intradel se montre en tous cas motivée pour démarrer rapidement.