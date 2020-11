L'impact de l'arrêt du nucléaire sur l'emploi hutois et liégeois ? Plus complexe qu'il n'y paraît

Les forces vives liégeoises commencent à préparer sérieusement l’après-nucléaire. Cette fois, c’est le logiciel Leodica qui a étudié, à la demande de la conférence des bourgmestres hutois, l’impact indirect de la fermeture de Tihange sur l’emploi. C’est un programme informatique d’aide à la décision : il compile des données économiques qu’il modélise géographiquement, et c’est donc un outil d’analyse du développement territorial. Et les premières indications réservent quelques surprises.

Les chiffres et résultats des quelque cent vingt sous-traitants d’Electrabel, au cours des cinq dernières années, ont été passés au crible. Pas tous, mais presque : il y a eu des fusions ou des dissolutions. Plus de la moitié sont des entreprises wallonnes. Le reste se répartit à parts égales entre flamands et bruxellois. Il faut compte qu’un emploi à la centrale génère près de trois emplois de fournisseurs de biens ou de services. Mais il existe de très fortes disparités régionales : pas loin de cinq dans la capitale, à peine plus d’un dans l’agglomération liégeoise.