L'ignorance et la rigueur morale de médecins liégeois freinent-elles la lutte contre le sida ?

C'est un témoignage qui circule depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux. Un homosexuel liégeois a dû s'y prendre à deux fois pour obtenir le "traitement post-exposition" contre le VIH, un médicament du lendemain à prendre très rapidement après un comportement à risque.

Un matin, il s'est réveillé difficilement, et il a réalisé que la veille, sous l'influence de stupéfiants, il a entretenu des rapports sans préservatif avec deux inconnus. Il se rend à l'hopital de la Citadelle, au service des urgences, et il demande à recevoir le "traitement post-exposition". C'est une association de trois molécules, qui, prises dans les septante-deux heures, réduisent très fortement l'éventualité d'une infection. Des protocoles du ministère de la santé publique décrivent très précisément les circonstances dans lesquelles c'est prescrit, recommandé, déconseillé ou encouragé.

Mais ce jour-là, la stagiaire qui le reçoit ignore à l'évidence les procédures, et le spécialiste qu'elle consulte refuse de délivrer le "traitement post-exposition", sous prétexte que le patient ne connaît pas la séropositivité de ses partenaires. C'est finalement à la clinique des Bruyères, où il va quelques heures plus tard, qu'il obtient les comprimés des premières doses.

Pour Simon Englebert, infirmier à l'association Sida Sol, "il ne faut pas stigmatiser l'hôpital de la Citadelle; c'est loin d'être un phénomène isolé, et nous recevons des témoignages de ce genre de difficultés aux quatre coins de la région wallonne. C'est un problème d'information et de compréhension: le personnel, aux urgences, travaille dans le curatif, pas dans le préventif, et le "traitement post-exposition" ne rentre pas dans leurs habitudes d'intervention..." Or, ça reste de la prévention.

Cyrille Prestiani, de la Maison Arc-en-Ciel, abonde dans son sens: "c'est effectivement une problématique globale; il reste du travail d'explication et de sensibilisation à faire auprès des établissements de soins." Et d'évoquer l'influence d'une morale, d'une morale bourgeoise: trop souvent, le monde médical reste marqué par une forme de puritanisme. Or, le jugement qui est porté sur telle ou telle pratique sexuelle ne devrait en principe jamais interférer sur la prise en charge du patient.