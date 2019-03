L'idée climat d'un citoyen de Herstal : l'état de smog permanent sur autoroute

Depuis plusieurs semaines, les jeunes se mobilisent pour le climat et leur message est bien reçu par une partie de la population. Au point de susciter des idées. C'est le cas pour Bjorn Vidakovic, un chauffeur routier de Herstal. Il a une proposition concrète qu'il vient de soumettre, avec un accueil mitigé, au cabinet du ministre de la mobilité Carlo Di Antonio.

" L’idée est d’utiliser le concept du smog que l’on retrouve sur le réseau autoroutier. C’est un réseau de panneaux jaunes qui ont été installés un peu partout et de considérer que nous sommes en smog permanent. Donc si on pouvait limiter la vitesse sur autoroute à 90 km/h en permanence, les véhicules consommeraient nettement moins. D’après les chiffres que j’ai pu retrouver sur les fiches techniques des véhicules, on parle de 25 à 30 pc d’économie en carburant entre une vitesse de 90 km/h et une vitesse de 120 km/h ", détaille-t-il.

" L’autre aspect, c’est que les véhicules forcent moins à cette vitesse et donc s’useront moins vite, et dès lors devront être remplacés moins vite. Le tout est aussi un gain de pouvoir d’achat favorable à l’économie et même au gouvernement via la TVA. Et puis si je roule moins vite, je suis moins vite surpris et j’ai mes temps de freinage qui vont solidement diminuer. Tout profit pour la sécurité routière ", estime encore ce citoyen préoccupé par la question climatique.

C’était donc l'idée climat d'un citoyen. Et vous ? Quelle serait votre idée ? Vous pouvez nous la suggérer à l'adresse info.liege@rtbf.be