L'hypertype: un véritable fléau pour la santé des animaux

C'est un véritable fléau pour la santé des chiens et des chats. La mode des animaux hypertypés est à l'origine de nombreux troubles physiques et comportementaux chez ces compagnons à quatre pattes. C'est le cas pour certains bouledogues ou certains chats persans dont les caractéristiques sont accentuées à outrance.

Des yeux proéminents, un nez aplati ou une peau très plissée... Par appâts du gain, des éleveurs opèrent des sélections sur base de critères esthétiques.

Des pathologies lourdes

Mais attention, ces animaux sont en souffrance et doivent faire l'objet de soins médicaux réguliers et très coûteux. Johann Detilleux, vétérinaire, professeur en élevage sélectif à l'ULiège: "La problématique, ce n'est pas vraiment le fait que ce soit extrême, c'est le fait que ce soit associé à d'autres pathologies. L'exemple typique, c'est ce qu'on appelle les chiens brachycéphales, ce sont des chiens qui se retrouvent avec des têtes qui sont vraiment très très raccourcies. Et ce sont des problèmes respiratoires, digestifs, reproducteurs qui sont associés à cette face très plate".

Des soins coûteux

Ces animaux qui ont des pathologies particulières ont souvent besoin de beaucoup de soins, ce qui est donc coûteux: "Pour les chiens brachycéphales, ça sous-tend qu'il y a des chirurgies réparatrices, mais ce sont des chirurgies qui peuvent même être dangereuses parce que dans ce type de syndrome, le chien ne respire pas bien. Or, il faut l'endormir pour faire la chirurgie, ce qui est un peu dangereux, et en plus de ça, ça prend du temps. Il faut aussi, après la chirurgie, soigner le chien. Ce sont vraiment des pathologies qui sont lourdes".

A noter que ces animaux hypertypés sont un point d'étude important du Comité wallon du bien-être animal.