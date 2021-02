L'hygiène (presque) gratuite pour les étudiants liégeois

L’échevinat de la jeunesse a décidé d’élargir l’offre de soutiens aux étudiants. Lorsqu’ils viennent chercher leurs repas solidaires, ils vont pouvoir se procurer, pour 1€, un ensemble de produits d’hygiène, gel douche, shampooing, dentifrice et papier toilette.

Les étudiantes, elles, grâce au mouvement des Femmes Prévoyantes, peuvent en plus obtenir gratuitement des protections menstruelles. Une question de santé, physique et mentale, qui a un coût souvent non négligeable. A l’appui de ce genre de distribution, une étude britannique qui révèle qu’une femme sur cinq a déjà renoncé à acheter des serviettes ou des tampons, faute de moyens financiers. Une forme de précarité souvent ignorée.