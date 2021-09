L’hydrogène, le bois et..l’acier pour imaginer le futur de la presqu’île de Chertal

Une étape importante a été franchie ce vendredi avec la présentation officielle des réflexions de l’agence Ter, pour la reconversion des sites sidérurgiques liégeois : les anciens hauts-fourneaux sérésiens, l’ancienne cokerie, et surtout l’ancienne coulée continue de Chertal, une presqu’île qui, avec presque deux cents hectares, représente à elle seule les deux tiers de la superficie délaissée par ArcelorMittal.

Quel futur industriel les experts ont-ils imaginé là-bas ? Un redéploiement sur deux axes. D’abord le développement d’une filière bois. Un matériau de plus en plus utilisé dans la construction. Et l’agglomération liégeoise manque de logements. Et surtout, des grumes profitent déjà des infrastructures de transport fluvial pour s’exporter : la valeur ajoutée de la transformation pourrait rester dans la région.

Une seconde perspective, c’est la production d’hydrogène. Les financements européens promettent un avenir radieux à ce carburant, qui "consomme" du carbone, ce qui permet d’envisager d’attirer à Chertal de nouveau acteurs de l’acier, qui doit se décarboner. Evidemment, les technologies réclament encore de laborieuses mises au point. Des activités complémentaires de recherches et d’ingénierie pourraient s’installer, en amont, sur des parcelles ougréennes disponibles.